Аксаков признал, что прежний прогноз по ключевой ставке 10% не сбудется. Теперь он допускает снижение лишь до 13%

При благоприятных условиях ключевая ставка может снизиться до 13% годовых к концу 2026 года, хотя ранее Аксаков ожидал ее падения до 10%.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что при благоприятных условиях ключевая ставка Банка России может опуститься до 13% годовых к концу 2026 года.

«К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств», — сказал Аксаков.

Ключевая ставка сейчас составляет 14% годовых. По словам Аксакова, обсуждение на июльском заседании ЦБ включало варианты снижения на 0,25 п.п., сохранения уровня 14,25% и даже повышения, о чем ранее говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина.