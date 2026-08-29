Два логистических центра Ozon остановили работу после атаки БПЛА

Один из объектов маркетплейса в Ростовской области подвергся атаке БПЛА, на территории возникло небольшое возгорание. Еще один логистический центр остановили из-за угрозы атаки.

В ночь на 29 августа один из логистических объектов Ozon в Ростовской области подвергся атаке беспилотников. Сотрудников эвакуировали заранее, пострадавших нет. Об этом маркетплейс сообщил в своем Telegram-канале. После атаки на объекте возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

Работу комплекса временно остановили для осмотра территории экстренными службами. Прием поставок от продавцов приостановлен, а грузы, которые уже находятся в пути, перенаправляют на другие логистические объекты.

Ozon также эвакуировал сотрудников второго логистического центра в регионе из-за угрозы атаки. Сам объект не пострадал, однако его работу также временно остановили. Продавцам предложили перенести поставки и FBS-отправления на следующий день либо передать товары через пункты выдачи и приема заказов.

В ночь на 29 августа Ростовская область подверглась атаке БПЛА. По уточненной информации региональных властей, пострадали семь человек. Четырех человек, в том числе двух детей, госпитализировали в Ростове-на-Дону, еще трое обратились за медицинской помощью в Аксайском районе.