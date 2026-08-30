Ozon остановил доставку и прием товаров в Белгороде после атаки БПЛА

Сортировочный центр и хаб доставки маркетплейса в Белгороде подверглись атаке. Сотрудников эвакуировали, есть пострадавшие, работу объектов временно остановили.

Сортировочный центр и хаб доставки Ozon в Белгороде подверглись атаке. Всех сотрудников эвакуировали, однако есть пострадавшие. Их точное число пока не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба Ozon. После атаки на объекте начался пожар, который удалось локализовать. На месте работают экстренные службы.

Маркетплейс временно прекратил доставку и прием заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и Белгородской области.

«Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты», — сообщили в Ozon.

С 22 августа атакам подверглись логистические объекты Ozon в нескольких регионах, в том числе Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Адыгее и Ростовской области. Об атаке на Белгород также сообщили региональные власти. По их информации, в городе после ракетных ударов возникли пожары, есть пострадавшие среди местных жителей.