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Курсы валют
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💲 Курс доллара, евро, юаня 30 августа 2026 года

Банк России установил курс доллара США 85,6 рубля, евро стоит 99,7.

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На 30 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,6 рубля, курс евро — 99,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 августа 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

85,6007 рубля

Евро

99,6820 рубля

Юань

12,7335 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 30 августа 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 30 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что к концу 2026 года курс доллара останется близким к текущим уровням, при этом сейчас он закреплен около 85,95 рубля. По его словам, давление на рубль формируют платежный баланс и снижение продаж валюты экспортерами, что поддерживает движение доллара вверх.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

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