💲 Курс доллара, евро, юаня 30 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 85,6 рубля, евро стоит 99,7.
На 30 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,6 рубля, курс евро — 99,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
85,6007 рубля
Евро
99,6820 рубля
Юань
12,7335 рубля
Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что к концу 2026 года курс доллара останется близким к текущим уровням, при этом сейчас он закреплен около 85,95 рубля. По его словам, давление на рубль формируют платежный баланс и снижение продаж валюты экспортерами, что поддерживает движение доллара вверх.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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