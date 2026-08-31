💲 Курс доллара, евро, юаня 30 августа 2026 года

На 30 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 85,6 рубля, курс евро — 99,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 августа 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 85,6007 рубля Евро 99,6820 рубля Юань 12,7335 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 30 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что к концу 2026 года курс доллара останется близким к текущим уровням, при этом сейчас он закреплен около 85,95 рубля. По его словам, давление на рубль формируют платежный баланс и снижение продаж валюты экспортерами, что поддерживает движение доллара вверх.

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