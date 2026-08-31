Ozon начнет платить владельцам ПВЗ за хранение товаров, но эксперты видят риски

Маркетплейс расширяет сотрудничество с партнерами, предлагая вознаграждение в размере 0,2 руб. за литр в день и дополнительно 10 руб. за каждую единицу товара.

Ozon также рассматривает сокращение срока бесплатного хранения заказов для клиентов. Эта мера призвана ускорить оборачиваемость товаров на точках.

Распределение нагрузки будет зависеть от возможностей конкретных ПВЗ и текущей загрузки курьерских служб в локациях.

Владелец сети ПВЗ и член АУРЭК Ефим Пиратинский отметил, что децентрализация логистики снижает риски для маркетплейса, однако создает новые угрозы для владельцев пунктов.

«На ПВЗ могут лечь дорогостоящие товары, а ответственность за них никто не отменял. Оплата же привязана к объему, а не к стоимости. Некоторые партнеры уже сталкивались, когда Ozon временно перемещал на точки партии на десятки миллионов рублей», — сказал Пиратинский.

Возместить такой ущерб в случае ЧП владельцы ПВЗ просто не смогут, считает эксперт.

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