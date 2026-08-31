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Маркетплейсы
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Сбер получил 3,7 тыс. заявок от селлеров на реструктуризацию кредитов после пожаров на складах

Банк оказывает поддержку маркетплейсам и селлерам, пострадавшим из‑за пожаров на складах. Сбер одобрил реструктуризацию кредитов на 6,8 млрд рублей.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что финансовая организация поддерживает постоянный контакт с руководством площадок. Банк оказывает помощь как самим маркетплейсам, так и пострадавшим селлерам, а также приветствует меры поддержки, анонсированные правительством.

«На сегодняшний день в Сбер поступили 3,7 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, одобренный объем — 6,8 млрд рублей. Реструктуризацией могут воспользоваться все селлеры, которые подтвердили утрату товара на складах маркетплейсов», — сказал Анатолий Попов.

Из-за масштабных пожаров на складах крупных маркетплейсов продавцы несут значительные убытки. В связи с этим банки начали предлагать специальные программы по реструктуризации задолженностей для пострадавшего бизнеса.

Автор

Александр Максимкин
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