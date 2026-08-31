ЦБ: крупнейшие банки открыли инфраструктуру для цифрового рубля

Все операции в цифровых рублях для россиян будут бесплатными, а бизнес до конца 2026 года получит льготный период без комиссий — тарифы начнут действовать только с 2027 года.

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль переходит к массовому использованию: крупнейшие банки и торговые сети начинают предоставлять клиентам возможность открывать счета цифрового рубля и проводить операции в новой форме национальной валюты.

«Крупнейшие банки и розничные компании с 1 сентября 2026 года открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты у граждан появляется возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты», — сказано на сайте ЦБ.

Для физлиц открытие счета будет доступно в разделе «Цифровой рубль» в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе Банка России. Счет будет единым, а у индивидуальных предпринимателей появится два — личный и для бизнеса.

Пополнить цифровой кошелек можно будет со своих банковских счетов на сумму до 300 тыс. рублей в месяц, для бизнеса лимитов не предусмотрено. Пользователям станут доступны переводы между гражданами и компаниями, платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок и возвраты. Все операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период без комиссий. С 2027 года начнут применяться минимальные тарифы на платежном рынке.

Регулятор также разрешил ряду банков, которые не обязаны подключаться к платформе в этом году, начать предоставлять сервисы цифрового рубля досрочно. Это расширит доступ к новой форме валюты и ускорит внедрение технологии.