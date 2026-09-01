Брокеры предупредили о рисках при запуске сервиса быстрых переводов ценных бумаг с 1 сентября 2026 года

Новый сервис m2m‑переводов должен сократить время перемещения активов до пяти минут, однако брокеры ожидают проблемы: переводы с ИИС могут лишить инвесторов льгот, а операции с бумагами «квалов» будут отклонять.

С 1 сентября 2026 года начнет работать сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами, однако участники рынка ожидают проблемы на старте.

Новый механизм m2m‑переводов позволит перемещать активы между депозитариями по одному поручению вместо двух встречных документов. Время перевода составит около пяти минут, а через год сократится до двух. Оператором выступает Национальный расчетный депозитарий. Об этом пишет РБК.

ВТБ стал первым подключившимся к промышленному контуру НРД, однако долгое время оставался единственным участником, отмечала руководитель депозитария банка Ольга Ким.

Сервис должен устранить проблему «депозитарного рабства», когда инвесторы не меняют брокера из-за длительных и трудоемких процедур перевода активов. Однако запуск омрачают два нерешенных риска.

Первый касается индивидуальных инвестиционных счетов: депозитарий не видит тип счета, к которому привязан договор. Из‑за этого бумаги с ИИС могут быть ошибочно зачислены на обычный брокерский счет, что приведет к потере налоговых льгот. Брокеры подтверждают, что до 1 сентября исправить проблему не удастся.

Второй риск связан с отсутствием единого реестра квалифицированных инвесторов. При мгновенном переводе брокер не успевает проверить статус клиента, поэтому операции с бумагами, доступными только «квалам», будут отклоняться, если принимающий брокер не подтвердил статус. ЦБ напомнил, что новый сервис не меняет регуляторные требования, а единый реестр, предложенный еще в 2022 году, так и не создан.