Новосибирские фрилансеры обогнали Москву по заработкам в 2026 году

Новосибирская область возглавила рейтинг доходов фрилансеров — 89 тыс. рублей в месяц, тогда как в столичных регионах заработки остались на прежнем уровне.

В 2026 году фрилансеры из Новосибирской области вышли в лидеры по доходам в России. Их среднемесячный заработок достиг 89 тыс. рублей, что на 40% выше уровня прошлого года и заметно опережает показатели Москвы и Санкт‑Петербурга.

Традиционно крупнейшая концентрация фрилансеров приходится на Москву и область — около 15% всех исполнителей. Далее следуют Санкт‑Петербург и Ленинградская область (около 5%) и Екатеринбург со Свердловской областью (3-4%). Однако в текущем году именно Новосибирская область показала наиболее высокие доходы, что аналитики связывают с формированием собственной региональной экономики проектной занятости. Об этом пишет РБК.

Генеральный директор Solar Staff Роман Шинкаренко рассказал, что рост доходов в регионах — логичное следствие взросления рынка фриланса. По его словам, локальный спрос на экспертизу, конкуренция за исполнителей и распространение статуса самозанятого делают рынок более зрелым и прозрачным. Децентрализация, по оценке эксперта, будет усиливаться вместе с развитием цифровой инфраструктуры вне столиц.

Топ‑отрасли фриланса остаются неизменными: реклама и медиа, e‑commerce и ритейл, промышленность и производство. Среди профессий лидируют блогеры, мерчендайзеры, курьеры и менеджеры. По уровню доходов блогеры стабильно конкурируют с программистами — обе категории входят в число самых высокооплачиваемых вне зависимости от региона.

В Новосибирской области в топ высокооплачиваемых неожиданно вошли разнорабочие — их доход составляет 50-70 тыс. рублей в месяц, что сопоставимо с отдельными менеджерскими позициями в других регионах.