До 15% селлеров рискуют с 1 сентября 2026 потерять карточки товаров из-за новых требований к документам

С 1 сентября 2026 года интернет‑магазины должны будут публиковать ссылки на документы о соответствии, а с 1 октября маркетплейсы начнут сверять данные продавцов с госреестрами каждые 10 дней.

Правительство утвердило перечень обязательных сведений, которые интернет-магазины и продавцы должны публиковать в карточках товаров. Новые требования направлены на борьбу с контрафактом и повышение прозрачности онлайн-торговли в рамках закона о платформенной экономике.

1 сентября 2026 года вступят в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», обязывающие продавцов размещать активные ссылки на сертификаты, декларации о соответствии или записи в реестре Росаккредитации. Об этом пишет Shoppers.

С 1 октября маркетплейсы начнут сверять данные продавцов с государственными реестрами не реже одного раза в 10 дней. В карточках товаров потребуется указывать полное фирменное наименование, регистрационный номер, адрес, электронную почту и телефон продавца.

Эксперты прогнозируют, что из-за ужесточения контроля от 4% до 15% продавцов могут столкнуться с временной блокировкой карточек. По оценке аналитика Data Insight Сергея Семко, с рынка может окончательно уйти 1-3% селлеров, которые торгуют «серым» товаром и не способны подтвердить его легальность.

«Большинство наших продавцов и раньше загружали документы — это положительно влияло на доверие щепетильных клиентов. А еще давало и перестраховку от конкурентов: есть те, кто под видом клиента запрашивал через службу поддержки у своих конкурентов документы, и, если их не оказывалось, карточку скрывали», — сказал основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин.

В список платформ, которые попали под регулирование, вошли 12 компаний, включая Avito, Ozon, Wildberries, Lamoda и сервисы «Яндекса».