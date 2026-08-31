⚡️ Итоги дня: сборы к школе стали дешевле впервые за 10 лет, продажи цветов просели, РЖД тестирует скоростные поезда, внучка Шолохова отсудила 5 млн у застройщика

Объем продаж цветов по итогам первого полугодия 2026 года составил 266,5 млрд рублей, что на 0,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В июле 2026 года к «М.Видео» присоединилось более 1,6 тыс. продавцов, что стало максимальным месячным показателем.

Минимальный размер пособия по беременности и родам при многоплодной беременности в России может превысить 200 тысяч рублей в 2027 году.

РЖД отобрали 26 машинистов и их помощников для испытаний первых двух российских высокоскоростных поездов.

Чечня, Калмыкия и Краснодарский край возглавили перечень регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака.

Количество случаев мошенничества с привлечением курьеров, когда преступники вынуждают жертву не переводить деньги, а передавать их наличными, увеличилось.

Внучка Шолохова отсудила 5 млн рублей у застройщика ЖК «Шолохов».

У электромобиля Zeekr 9 частота страховых событий по каско достигла 44,9% — это самый высокий показатель среди всех моделей.

Журнал «Авито Авто» и «Кион» запустили проект «Как в кино», который представляет собой тематический раздел об автомобилях, ставших частью экранных историй - фильмов и сериалов.

Сотрудники с детьми увольняются почти в три раза реже коллег без детей.

44% россиян хотели в детстве построить карьеру в педагогике, 18% из них стали учителями.

66% родителей в качестве дополнительных занятий для детей выбирают спортивные секции, 24% водят на танцы и хореографию, а 16% — в театральные студии.

Около 22% опрошенных родителей сталкивались с мошенническими сообщениями или предложениями, связанными с началом учебного года, еще 31% сообщили, что в преддверии 1 сентября мошенники «атаковали» их близких или знакомых.

В России стартовал специальный проект «Выход 31» для помощи подросткам, которых с помощью угроз и психологического давления вынуждают совершать преступления.

В 2026 году сборы к школе впервые почти за 10 лет оказались более бюджетными, чем годом ранее. В то время как потребительские цены в РФ выросли с начала года к третьей декаде августа, по данным Росстата, на 4,7%, средняя сумма расходов на подготовку школьника к 1 сентября снизилась на 6% по сравнению с 2025 годом, составив 49,2 тыс. рублей.

Каждый четвертый зумер в мире воспринимает искусственный интеллект как друга, при этом меньше половины молодых людей принимают меры защиты при взаимодействии с ИИ-сервисами.

Искусственный интеллект уже встроен в рабочий процесс большинства опрошенных педагогов, 69% учителей его активно применяют.

Абоненты «Ростелекома» массово жалуются на неисправности в работе Steam. Пользователи сообщают о том, что платформа не работает, сервера не загружаются.

Telegram за выходные заблокировал более 200 тысяч групп и каналов.

В ГД предупредили о попытках сбора личных данных россиян через сайты иноагентов.

За сервисы с искусственным интеллектом платит каждый второй россиянин, который вообще расплачивается картой (в июле — 51,6%). Типичные траты — 2 097 рублей в месяц, и почти всегда это один сервис, а не набор.

Неисправность поезда, остановившегося на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге, стала причиной остановки движения на красной ветке между «Площадью Ленина» и «Площадью Восстания».

Мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» за выходные заработал 95,8 миллиона рублей и занял первую строчку в списке лидеров кинопроката России и стран СНГ.

Медведица напала на двоих мужчин на Камчатке, так как защищала медвежат. Животное не стало преследовать пострадавших.