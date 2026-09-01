📅 До 3 сентября нужно подать ЕНП- уведомление по НДФЛ

До 7 сентября нужно заплатить НДФЛ, а до 28 сентября – страховые взносы.

3 сентября 2026 года истекает срок представления в налоговую ЕНП-уведомления по НДФЛ за период с 23 по 31 августа 2026 года, напомнили налоговики.

Срок представления уведомления об исчисленных страховых взносах за август — 25 сентября 2026.

В графе «период» уведомления по НДФЛ ставят значение «33/12», в уведомлении об исчисленных страховых взносах – «33/02».

Срок уплаты НДФЛ – до 7 сентября 2026 года, страховых взносов – не позднее 28 сентября 2026 года.

Непредставление или просрочка уведомлений по ЕНП приводит к образованию на едином налоговом счете некорректного сальдо и начислению пени, подчеркнули в УФНС.

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