В Ростовской области расширили инвествычет по налогу на прибыль

Бизнес региона сможет зачесть расходы на поддержку спорторганизаций в счет налога на прибыль.

В Ростовской области расширен перечень образовательных организаций, при оказании финансовой поддержки которым налогоплательщики региона вправе применять инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, сообщило региональное УФНС.

Изменения внесены в статью 10.1 Областного закона Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС.

Ранее вычет предоставлялся в отношении денег, безвозмездно переданных образовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию и реализующим образовательные программы среднего профессионального образования.

Теперь применить вычет положен и при безвозмездной передаче средств государственным и муниципальным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки и в области физкультуры и спорта.

Бизнес сможет уменьшить сумму налога на прибыль к уплате в бюджет Ростовской области на полную сумму переданных средств, но не более чем на 20 млн рублей.

Предельная величина вычета определяется как разница между суммой налога, рассчитанной по ставке, установленной в регионе, и суммой налога, рассчитанной по ставке 5%.

Таким образом, после применения вычета налог к уплате в областной бюджет не может быть меньше суммы, рассчитанной по ставке 5%.

Если сумма переданных средств превышает предельную величину вычета, неучтенную часть расходов можно перенести на последующие налоговые или отчетные периоды.

Право на применение вычета подтверждается документами о безвозмездной передаче денежных средств и соответствии их получателя установленным требованиям. Это могут быть копии платежных поручений, учредительных документов и лицензии получателя средств.

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