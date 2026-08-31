Россияне приносят кур в МФЦ из-за новых правил учета домашней птицы

Вирусные ролики с курицами в МФЦ оказались реакцией на новые правила. Россельхознадзор требует зарегистрировать домашнюю птицу, а сроки зависят от размера хозяйства — от 2026 до 2029 года.

В соцсетях распространились видео, на которых россияне приходят в МФЦ с курицами и петухами. Пользователи связывают это с новыми правилами Россельхознадзора, согласно которым владельцы личных подсобных хозяйств должны поставить домашнюю птицу на учет.

По данным ведомства, если в хозяйстве более десяти голов, регистрация должна быть проведена до 1 сентября 2026 года. Для хозяйств с меньшим поголовьем срок продлен до 1 сентября 2029 года. Об этом пишет РБК.

Для постановки птицы на учет владельцу необходимо обратиться в районную государственную ветслужбу по месту содержания животных. Ветспециалист зарегистрирует или проверит регистрацию курятника или другого помещения в федеральном реестре ветеринарных объектов — без этой процедуры учет невозможен. После проверки на месте размещают табличку с уникальным номером, а сведения о владельце, адресе, виде и количестве птицы вносят в федеральную систему «Хорриот».

Учет обязателен для всех видов домашней птицы — кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и страусов.