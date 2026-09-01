Рубль снова ослаб: доллар уверенно поднялся выше 86 рублей 1 сентября 2026 года

Доллар и евро продолжили уверенный рост, поднявшись до 86,38 и 100,57 рублей соответственно. Рубль ослаб на фоне сильного глобального доллара и волатильности сырьевых рынков.

Доллар и евро продолжили рост, обновив максимумы за неделю. 1 сентября 2026 года доллар прибавил почти рубль к уровню пятницы — 85,6 рубля, евро — около рубля к отметке 99,7. Таким образом, рубль завершает август в зоне устойчивого ослабления.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 1 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 86,3793 рубля Евро 100,5714 рубля Юань 12,8580 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 1 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения на 30 августа 2026 года официальный курс доллара был 85,6 рубля, курс евро — 99,7.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер рассказал, что рубль в августе ослаб типично для конца летнего сезона, а курсы доллара, евро и юаня поднялись к уровням весны 2025 года. По его словам, начало осени рубль встречает в условиях высокой волатильности сырьевых рынков и сильного глобального доллара, что может удерживать инвалюту в верхней части текущих диапазонов.

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