На российских АЗС разрешили продавать бензин и дизель ниже «Евро-5»

С 1 сентября 2026 года заправки смогут продавать топливо экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Временное разрешение будет действовать до 30 июня 2027 года.

Правительство разрешило розничную продажу на российских АЗС бензина и дизельного топлива классов К2, К3, К4 и К5. Об этом сообщило Минэнерго.

Ранее соответствующие виды топлива уже разрешили производить, импортировать и выпускать в обращение. Такое решение было принято постановлением Правительства от 5 августа 2026 года № 976. Однако возможность их продажи непосредственно на АЗС оставалась ограниченной.

Теперь топливо классов от «Евро-2» до «Евро-5» сможет поступать в розницу на единых для рынка условиях. Заправки должны предоставлять покупателям информацию об экологическом классе топлива.

Послабление вводят для увеличения поставок на внутренний рынок и снижения риска дефицита. В Минэнерго подчеркивают, что мера временная и долгосрочного отказа от экологических требований не предполагает.

Почему это плохо? Плохо прежде всего из-за серы. По техрегламенту ЕАЭС ее допустимое содержание различается в 50 раз: Класс Сера, не более Евро-5 10 мг/кг Евро-4 50 мг/кг Евро-3 150 мг/кг Евро-2 500 мг/кг Больше серы — грязнее выхлоп и хуже работа катализаторов и сажевых фильтров. Это подтверждает и исследование EPA: низкосернистое топливо необходимо для эффективной работы современных систем очистки выхлопа. Сам двигатель от одной заправки, скорее всего, не сломается. Но регулярное использование такого топлива повышает риск проблем с катализатором, лямбда-зондами и сажевым фильтром. АИ-95 при этом может оставаться АИ-95: октановое число и экологический класс — разные характеристики. Поэтому теперь водителям придется проверять не только марку бензина, но и обозначение К2–К5.

Ранее «Клерк» писал, что автовладельцы начали экономить на поездках: число машинозаездов в автосервисы за январь — июль 2026 года снизилось на 5%, а в июне и июле — уже на 10%.