Эксперт рассказала, как восстановить советский стаж для увеличения пенсии

Россияне рискуют потерять часть выплат из-за того, что автоматический расчет Соцфонда не учитывает периоды трудовой деятельности, особенно за советское время. Восстановление данных через архивные справки, трудовые книжки и дипломы позволяет скорректировать размер пенсии в большую сторону.

Ключевым инструментом для перерасчета служит замена заработка за 2000–2001 годы на любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года. Такая процедура целесообразна, если коэффициент заработка за 2000–2001 годы был ниже 1,2, пояснила гендиректор «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова.

«Соотношение вашего заработка к средней по стране не может превышать 1,2. Смысл в замене периода есть только в том случае, если ваш коэффициент за 2000–2001 годы был ниже этого предела. В такой ситуации перерасчет может дать прибавку в несколько тысяч рублей к ежемесячной выплате», — уточнила Иванова.

Помимо заработка, на размер выплат влияет подтверждение стажа до 2002 года. Каждый дополнительно подтвержденный год увеличивает стажевый коэффициент и участвует в валоризации — переоценке пенсионных прав, которые сформировались до начала пенсионной реформы.

Особое внимание следует уделить документам об образовании, службе в армии, уходе за инвалидами, а также «северному» и «сельскому» стажу. Например, 15 лет работы в районах Крайнего Севера увеличивают фиксированную выплату почти на 4,8 тысячи рублей, добавила эксперт.