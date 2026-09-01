Сбер открыл корпоративным клиентам трансграничные криптоплатежи

Корпоративные клиенты Сбера получили доступ к международным криптоплатежам — транзакции проходят за несколько минут, документация формируется автоматически, а средняя стоимость сделки составляет 0,3%.

Сбер запустил сервис международных расчетов в криптовалюте для корпоративных клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Платежи между криптокошельками проходят за несколько минут, что значительно ускоряет выполнение внешнеторговых контрактов по сравнению с традиционными банковскими инструментами.

Ограничений по минимальной сумме нет, а средняя стоимость сделки составляет около 0,3%, что ниже тарифов классических каналов. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически в момент транзакции, сказано на сайте банка.

О запуске инструмента Сбер сообщил на XI Восточном экономическом форуме. Первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин рассказал, что криптовалютные расчеты открывают экспортерам и импортерам доступ к новым рынкам и партнерам, ранее недоступным из-за ограничений. Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 года в экспериментальном правовом режиме, подтвердил востребованность таких решений. Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, что позволяет масштабировать сервис.

Криптоплатежи по международным контрактам уже широко используются в Евросоюзе, Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и других странах.