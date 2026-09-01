Власти подключат блогеров к продвижению налоговых вычетов за фитнес и ГТО

Для повышения осведомленности о налоговых вычетах за фитнес и ГТО правительство запустило масштабную информационную кампанию с участием блогеров.

Правительство утвердило комплекс мер по продвижению налоговых вычетов за фитнес и сдачу норм ГТО. В информировании россиян будут участвовать блогеры и лидеры общественного мнения, а координацию кампании возьмет на себя Минспорт.

Кабмин утвердил комплекс мер по популяризации двух видов вычетов: социального — за фитнес‑услуги, и стандартного — за сдачу норм ГТО. Ответственным за привлечение блогеров назначен Народный фронт, а общую координацию мероприятий будет осуществлять Минспорт. Региональным властям рекомендовано обеспечить реализацию плана. Об этом пишет ТАСС.

Помимо участия блогеров, информация о вычетах появится на сайте Минспорта, ресурсах «Национальные проекты» и «Объясняем.рф», на сайтах региональных органов власти, в спортивных организациях, МФЦ, СМИ, наружной рекламе и социальных сетях. Для фитнес-клубов и предпринимателей подготовят методические рекомендации.

Социальный налоговый вычет за фитнес действует с 2022 года. Максимальная сумма возврата — 19,5 тыс. рублей в год. Получить его могут плательщики НДФЛ за себя, детей до 18 лет (до 24 лет при очном обучении), а также за родителей‑пенсионеров.

Вычет за сдачу норм ГТО введен в 2025 году. Он предоставляется впервые награжденным знаком отличия или тем, кто повторно подтвердил нормативы. Одним из обязательных условий является прохождение диспансеризации в год сдачи комплекса. Уровень знака — золотой, серебряный или бронзовый — значения не имеет, а сумма возврата зависит от ставки НДФЛ.