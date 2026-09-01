Объем соглашений на ВЭФ-2026 может превысить 6 трлн рублей — это станет новым рекордом

На ВЭФ‑2026 участники обсуждают развитие Дальнего Востока и сотрудничество с АТР, а ожидаемый объем соглашений в 6-6,3 трлн рублей способен превысить прошлогодний результат.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Участники мероприятия обсуждают развитие Дальнего Востока, международное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Эксперты оценили потенциальный объем сделок, которые могут подписать на полях форума. Ожидаемый показатель в 6-6,3 трлн рублей может стать рекордным, превысив результат прошлого года, когда объем соглашений составил около 6 трлн рублей. При этом аналитики отмечают, что темпы роста инвестиционной активности замедляются из-за высокой ключевой ставки, дефицита кадров и макроэкономической неопределенности. Об этом пишут «Известия».

Основными направлениями для инвестиций остаются энергетика, логистика, добывающая промышленность и инфраструктурные проекты. Также эксперты прогнозируют рост доли соглашений в сфере туризма и сервисной экономики, где количество договоренностей может увеличиться на 20-25 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Директор по GR‑коммуникациям «СберМаркетинга» Елена Егорова заявила, что инвестиции, инфраструктурные проекты и промышленные соглашения будут рассматриваться не как самоцель, а как инструменты решения конкретных социальных задач — сохранения населения, создания рабочих мест, повышения доступности услуг и улучшения городской среды.

ВЭФ выступает ключевой площадкой для реализации поручения президента по привлечению 12 трлн рублей инвестиций в экономику Дальнего Востока к 2030 году. По данным вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сейчас половина этого объема уже обеспечена, а плановые темпы привлечения средств превышены на 11%.