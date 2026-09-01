Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион

С 1 сентября абоненты смогут сохранить свой мобильный номер при смене региона проживания. Раньше перенести номер к другому оператору можно было только в пределах одного субъекта РФ.

При переезде в другой регион абонент сможет перенести прежний номер к другому оператору либо оставить его у действующего оператора, если его сеть работает в новом регионе.Новые правила межрегионального переноса мобильных номеров вступили в силу 1 сентября. Соответствующие изменения ранее утвердило Правительство.

До сих пор услуга переноса номера — Mobile Number Portability (MNP) — действовала только внутри одного субъекта РФ. Поэтому при переезде сохранить привычный номер при переходе к местному оператору было нельзя.

В Минцифры рассчитывают, что межрегиональный перенос упростит смену оператора и усилит конкуренцию на рынке связи.

Спрос на перенос номеров растет. За первое полугодие 2026 года россияне перенесли к другим операторам более 4,3 млн номеров — в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 2,1 млн.

Всего с момента запуска услуги в 2013 году к другим операторам перенесли более 41 млн мобильных номеров.