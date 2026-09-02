Росстат назвал регион, жители которого проводят на работе больше всего времени

Лидером по продолжительности рабочего дня стала Еврейская автономная область, где показатель составляет 8 часов 57 минут.

1 сентября 2026 года представитель Росстата уточнил, что меньше всего времени на работе проводят жители Чукотки — 7 часов 19 минут.

В целом по стране зафиксирован гендерный разрыв: женщины в среднем работают на 40 минут меньше мужчин, что соответствует нормам трудового законодательства.

«Больше всего на Дальнем Востоке работают жители Еврейской автономной области, меньше всего — Чукотки. Еврейская автономная область с показателем 8 часов 57 минут бьет рекорды по России в целом. Это самый высокий показатель по рабочему времени», — пояснил замруководителя Росстата Сергей Окладников.

Эксперт отметил, что выявленные различия обусловлены отраслевой структурой занятости и местными экономическими факторами. Полученные данные потребуют детального анализа при формировании региональной политики в сфере труда.