Юрист объяснил, почему на цифровом рубле невозможно получать пассивный доход

Мошенники начали создавать сайты с логотипом цифрового рубля, предлагая пользователям вложиться в якобы инвестиционную программу «Цифровой рубль ЦБ».

Но цифровой рубль – форма денег Банка России, а не финансовый инструмент с доходностью: он не начисляет проценты и не предназначен для «вложений». Любое предложение инвестировать в цифровой рубль под проценты – признак мошенничества, поскольку сама конструкция такого продукта у ЦБ не предусмотрена, пояснил «Клерку» юрист, партнер Адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Жертвами могут стать люди старшего возраста, которые доверяют упоминанию Центробанка как гарантии надежности, и одновременно молодая аудитория, ищущая легкий пассивный доход и не проверяющая источник информации.

Эксперт добавил, что платформа цифрового рубля защищена на уровне инфраструктуры ЦБ, и украсть средства напрямую из системы сложнее, чем обмануть конкретного пользователя через социальную инженерию – фальшивые сайты, звонки «личных менеджеров», формы для ввода данных карты или кода. Основной вектор атаки – психологическое давление.

Константин Лучников призывает обращать внимание на стоп-сигналы: обещание процента, срочность решения, просьба сообщить код или перевести деньги на «безопасный счет», сайт без официального домена cbr.ru, а также любое упоминание «личного менеджера цифрового рубля», который сам вышел на контакт.