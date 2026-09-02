Авито Подработка автоматически удерживает налог за самозанятых исполнителей

Теперь пользователям платформы не нужно самостоятельно перечислять НПД с выплат за смены, бонусы и акции.

Сервис Авито Подработка теперь удерживает НПД за самозанятых исполнителей.

В начале каждого месяца сервис самостоятельно направляет удержанные средства в ФНС. 6% вычитают из суммы вознаграждения, поэтому на карту исполнитель получает доход уже после вычета налога.

Но налог с доходов не от платформы исполнитель платит самостоятельно через приложение «Мой налог».

Поэтому, чтобы избежать двойного списания, сервис рекомендует отключить автоплатеж в приложении. Информацию обо всех выплатах и удержанных налогах за месяц можно отслеживать в личном кабинете пользователя в любое время.