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Система быстрых платежей
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С 1 октября 2026 меняются правила внесения наличных через банкоматы

Россияне смогут пополнять счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью Системы быстрых платежей.

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Центробанк зарегистрировал в Минюсте указание, которое позволяет с 1 октяюря 2026 года вносить наличные через устройства любых банков, подключенных к СБП, с мгновенным зачислением на счет в другой финансовой организации.

«В СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in). Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно», — уточнял ранее Центробанк.

Регулятор устанавливает лимиты на такие операции:

  • до 25 тысяч рублей за одну транзакцию;

  • до 50 тысяч рублей в день;

  • до 200 тысяч рублей в месяц.

Процесс внесения средств через сторонний банкомат аналогичен стандартному: нужно ввести ПИН-код и выбрать опцию внесения наличных. Операция проходит через СБП, но не учитывается в лимите бесплатных переводов между своими счетами, который составляет 30 млн рублей в месяц.

При этом банки вправе взимать комиссию за использование сервиса.

Автор

Игорь Вахромов
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