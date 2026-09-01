Операторы начнут делить базовые станции LTE в 2027 году

В 2027 году операторы связи начнут совместно использовать базовые станции LTE в 76 населенных пунктах и 207 участках федеральных дорог.

С 1 сентября 2026 года вступил в силу приказ Минцифры, который определяет перечень населенных пунктов и участков федеральных трасс, где в 2027 году операторы связи будут совместно использовать базовые станции LTE, чтобы расширить покрытие и повысить доступность мобильных услуг.

В перечень включены 76 населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек и 207 участков автодорог федерального значения. На этих территориях операторы будут использовать базовые станции совместно. Об этом сказано на сайте министерства.

Общее число жителей населенных пунктов, попавших в первую очередь, превышает 50 тыс. человек, а суммарная протяженность дорожных участков составляет более 850 км.

Ожидается, что благодаря совместному использованию инфраструктуры телеком‑услуги станут доступнее: жители небольших населенных пунктов смогут выбирать оператора, а автомобилисты — сохранять устойчивую связь в пути. Для операторов это позволит эффективнее использовать существующее оборудование и снизить затраты на расширение покрытия.