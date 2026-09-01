Правила учета кур и других животных в ЛПХ могут скорректировать

Требования к учету животных в ЛПХ дополнительно оценят после обращений россиян и критики со стороны Госдумы. По итогам проверки власти могут скорректировать действующий порядок.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору проверить, как на практике работают требования по учету животных в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера.

Поводом стали обращения россиян и заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который ранее призвал Правительство скорректировать правила.

По итогам оценки ведомства должны подготовить предложения по совершенствованию порядка учета животных. При этом им поручено учитывать позицию Госдумы и профильных ассоциаций.

Вопрос к действующим правилам возник на фоне нового этапа обязательного учета животных. С 1 сентября владельцы ЛПХ должны регистрировать птицу и кроликов, если их поголовье превышает 10 животных.

Ранее «Клерк» рассказывал о новых требованиях. После сообщений о том, что владельцы ЛПХ начали привозить кур в МФЦ для регистрации, Россельхознадзор разъяснил: везти птицу и кроликов никуда не нужно. Для постановки на учет следует обратиться в государственную ветеринарную службу своего района или города, а сам учет проводят по месту содержания животных.