Россельхознадзор опроверг сообщения о регистрации кур в МФЦ и напомнил, что с 1 сентября 2026 года владельцы птицы и кроликов должны обращаться в ветслужбу, а учет проводится по месту содержания животных.

Россельхознадзор разъяснил порядок постановки на учет птицы и кроликов. С 1 сентября 2026 года владельцы птиц и кроликов, если их поголовье превышает 10 животных, обязаны зарегистрировать их в установленном порядке. Для этого нужно обратиться в государственную ветеринарную службу своего района или города.

В Россельхознадзоре уточнили, что самих животных перевозить не нужно — учет проводится по месту содержания.

«Для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Самих кур с кроликами никуда везти не потребуется», — сказали в ведомстве.

Недавно мы писали, что россияне приносят кур в МФЦ из-за новых правил учета домашней птицы.