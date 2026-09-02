АЦП поддержала налоговые льготы для пострадавшего от атак БПЛА бизнеса

Селлеры, чей бизнес пострадал из-за атак беспилотников на инфраструктуру маркетплейсов, смогут отложить уплату налогов. Погасить накопившиеся обязательства им разрешат позднее в рассрочку.

Правительство предложило двухэтапный механизм налоговой поддержки пострадавших предпринимателей, сообщили в Ассоциации цифровых платформ (АЦП). На первом этапе бизнес сможет получить отсрочку по налоговым платежам на один год. После этого накопившуюся сумму разрешат равномерно выплачивать еще в течение года.

Проценты на отсроченные и рассроченные платежи начислять не будут. Дополнительное обеспечение для получения такой поддержки также не потребуется.

Меры связаны с последствиями атак БПЛА на складскую и логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Из-за приостановки работы объектов продавцы столкнулись с проблемами с поставками, хранением и доставкой товаров.

«Атаки на инфраструктуру маркетплейсов, нарушившие работу складской и логистической инфраструктуры, для продавцов — именно такое обстоятельство: им необходимо не просто компенсировать ущерб, но и восстановить операционную деятельность», — отметили в АЦП.

Отдельные меры поддержки для пострадавших продавцов также проработала Wildberries совместно с государством, сообщил президент АЦП Ораз Дурдыев. Подробности этих мер в сообщении ассоциации не приводятся.