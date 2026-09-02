Эксперт разберет ошибки бизнеса при ответах на требования ФНС

Ответ на требование ФНС важно не только отправить вовремя, но и правильно сформировать его содержание и подтвердить исполнение. На бесплатном вебинаре разберут алгоритм подготовки документов и основные правила общения с налоговой.

Ошибки при ответе на требования налоговой могут создать для компании дополнительные риски. Бизнесу приходится определять, какие документы действительно необходимо предоставить, достаточно ли их для исполнения требования и как зафиксировать отправку информации.

Этим вопросам будет посвящен бесплатный вебинар «Правовые тонкости коммуникаций с налоговой», который пройдет 10 сентября. Его организует адвокатское бюро «Юрлов и Партнеры».

Участникам дадут пошаговый алгоритм подготовки ответа на требование ФНС и разберут семь основных принципов формирования ответа на запрос налогового инспектора. Отдельно эксперт объяснит, как оценить достаточность предоставленных документов и правильно зафиксировать исполнение требования.

Практическую часть посвятят вопросам участников и разбору конкретных ситуаций. Поэтому при регистрации можно заранее указать свой кейс, чтобы обсудить его со специалистами на вебинаре.

Мероприятие пройдет 10 сентября в 16:00 в онлайн-формате. Участие бесплатное.

Зарегистрироваться на вебинар «Правовые тонкости коммуникаций с налоговой» можно по ссылке.

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