Рубль продолжает слабеть: доллар приблизился к 87 рублям 2 сентября 2026 года

Доллар снова прибавил и поднялся до 86,75 рубля, продолжив сентябрьское ослабление рубля. Евро удерживается чуть выше 100,6.

Рубль в начале сентября сохраняет тренд на ослабление: доллар медленно, но стабильно тянется вверх к отметке 87 рублей, тогда как евро закрепился чуть выше 100 рублей. Движение курса остается продолжением августовской динамики, когда рубль терял позиции на фоне роста спроса на иностранную валюту.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 86,7530 рубля Евро 100,5988 рубля Юань 12,8970 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 2 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения на 1 сентября 2026 года официальный курс доллара был 86,4 рубля, курс евро — 100,6.

Эксперт «Альфа‑Форекса» Спартак Соболев рассказал, что российская валюта в начале осени продолжает летний тренд на ослабление. По его словам, завершение августовского налогового периода снижает поддержку для рубля, а основной пресс на курс создают спрос на валюту со стороны импортеров и ее покупки Минфином в рамках бюджетного правила.

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