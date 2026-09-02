Путин рассказал о защите НПЗ от атак беспилотников

Президент РФ Владимир Путин сообщил об усилении мер безопасности на объектах нефтепереработки при попытках нанесения ударов по инфраструктуре. По словам главы государства, принятые меры позволяют эффективно отражать атаки.

По его словам, попытки атак на НПЗ продолжаются, но их результативность снизилась.

«Этой ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар — не получилось. А потому что они защищены уже. И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой», — сказал Путин.

Он добавил, что осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов.