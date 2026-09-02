Минтранс рассказал, как начать подготовку к электронным накладным

Начать подготовку к переходу на электронные перевозочные документы нужно с аудита договоров и внутренних процессов, а не с закупки нового программного обеспечения.

Компании, которые еще не перешли на электронный документооборот в логистике, должны сначала проанализировать свои контракты и взаимодействие с контрагентами. Это позволит избежать ошибок при оформлении сделок в государственной информационной системе (ГИС ЭПД).

Об этом 2 сентября 2026 года заявил замглавы Минтранса Борис Ташимов на полях ВЭФ.

«Начать с элементарного — с аудита собственных договоров и процессов, а не с покупки нового софта. Дальше — заключить договор с одним из аккредитованных операторов, оформить электронные подписи и, если нужно, доверенности на тех, кто будет подписывать титулы», — уточнил Ташимов.

Также важно заранее согласовать с партнерами порядок подписания титулов, чтобы избежать сбоев в цепочке поставок.



Напомним, с 1 сентября 2026 года оформление электронных перевозочных документов через ГИС ЭПД стало обязательным для всех участников грузоперевозок. В список обязательных документов вошли транспортные накладные, заказы и заявки при автомобильных перевозках, а также железнодорожные и авиационные накладные.

До марта 2027 года за использование бумажных документов штрафовать не будут.