Ozon предложил продавцам размещать товары на своих складах в Казахстане

Маркетплейс открыл возможность хранения продукции в логистических центрах Алма-Аты и Астаны. Это позволит продавцам доставлять заказы покупателям из России, Казахстана и Киргизии без оформления дополнительных документов.

1 сентября 2026 года представители компании уточнили, что для начала работы селлерам достаточно оформить заявку на поставку и выбрать соответствующие казахстанские кластеры.

До 30 сентября 2026 года маркетплейс отменил отдельную плату за кросс-докинг при перевозке товаров в эти логистические центры.

«Приглашаем размещать товары на наших объектах в Алматы и Астане. Оттуда без проблем доставим заказы клиентам из России, также вырастут и продажи в Казахстане и Кыргызстане за счет быстрой доставки для местных покупателей Ozon», — говорится в сообщении маркетплейса.

При этом доставка заказов в Россию занимает несколько дней. Например, в Екатеринбург товары из Казахстана доставляют в среднем за 4–5 дней. В центрах можно размещать любое количество товаров, включая крупногабаритные.

Дополнительные документы для поставок в Алматы и Астану не нужны —заявку на поставку заводят как обычно и выбирают кластеры в Казахстане, добавили представители площадки.