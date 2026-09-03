Росстат назвал регион с самой высокой средней зарплатой

По данным Росстата, наибольшую среднюю зарплату платят в Чукотском автономном округе — 260 729 рублей.

В Москве показатель составил 183 650 руб., в Санкт-Петербурге — 128 670 руб. То есть разрыв составил 77 тыс. рублей и 132 тыс. рублей соответственно.

С начала 2026 года средняя заработная плата больше всего выросла на Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии и Республике Тыва.