СФР: детские выплаты за август поступят 3, 4 и 8 сентября 2026 года

Августовские детские выплаты придут 3, 4 и 8 сентября 2026 — в эти даты перечислят единое пособие, выплаты по уходу за ребенком и средства маткапитала.

Пособия и выплаты семьям с детьми за август начнут поступать на банковские счета 3, 4 и 8 сентября 2026 года.

3 сентября перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Об этом сказано в канале Социального фонда в мессенджере MAX.

4 сентября семьи получат выплату из средств материнского капитала. Обычно она приходит 5 числа, но в сентябре эта дата выпадает на выходной, поэтому перечисление перенесли.

8 сентября зачислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

Также в СФР уточнили, что средства поступают в течение дня — с утра до позднего вечера.