Количество участников налогового мониторинга в 2026 году достигло 858 компаний – ФНС

В 2026 году число организаций, перешедших на налоговый мониторинг, выросло по сравнению с прошлым годом. По итогам первого полугодия 2026 года эти налогоплательщики обеспечивают 28% поступлений в федеральный бюджет и 21% — в консолидированные бюджеты субъектов РФ.

2 сентября 2026 года начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова уточнила правила вступления в проект.

Компании могут присоединиться к мониторингу при наличии выручки и активов от 800 млн рублей, а также уплаченных налогов на сумму не менее 80 млн рублей. Заявки принимаются ежегодно до 1 сентября, а решение о включении в проект налоговые органы выносят до 1 ноября.

«Мы выстраиваем взаимодействие на постоянной основе и стараемся все наши требования, которые возникают с точки зрения проверки правильности налоговой базы, суммы уплаченных налогов, сразу формулировать в систему. Для плательщика это значительное облегчение усилий по подготовке отчётности, ее корректности и дальнейшей проверке», — пояснила Крашенинникова.

Критерии по доходам и налогам проверяют только при подаче заявления, поэтому при последующем снижении показателей компания сохраняет статус участника.

Ряд категорий бизнеса освобожден от выполнения этих условий: резиденты особых экономических зон, участники промышленных кластеров, операторы лотерей и участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений. С 2026 года в этот перечень включили правопреемников организаций, которые уже проходили налоговый мониторинг.