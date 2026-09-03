Корпоративные заемщики установили рекорд на долговом рынке — компании привлекли больше 875 млрд рублей в августе 2026

Объем корпоративных размещений в августе 2026 достиг 875,1 млрд рублей, что стало максимумом за всю историю наблюдений. Рост обеспечили кредитные организации, активно использовавшие секьюритизацию ипотечных и потребительских портфелей.

Корпоративные заемщики в августе 2026 года установили рекорд по объему привлечения средств на долговом рынке, разместив облигаций на 875,1 млрд рублей.

Рост активности эмитентов на 32% по сравнению с августом 2025 года обусловлен улучшением рыночных условий после снижения ключевой ставки Банком России до 14% и временным отсутствием размещений государственных облигаций. Финансовый сектор впервые за два года стал лидером по объему привлечения, обеспечив 54,1% от общего результата. Об этом пишет «Коммерсант».

В августе 2026 года компании завершили 116 размещений облигаций, что на 37% превышает показатели июля. По данным Cbonds, основной вклад в этот объем внесли кредитные организации, которые активно использовали инструменты секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов. Объем потребительской секьюритизации за месяц достиг 150 млрд рублей, а с начала года — почти 400 млрд рублей.

«Продажа сформированных кредитных портфелей через облигационные выпуски позволяет высвобождать часть ресурсов для нового кредитования, диверсифицировать финансирование и снижать концентрацию рисков», — сказал аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.

Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак уточнил, что на облигации реального сектора пришлось 390 млрд рублей, или около 46% от общего объема.

Эксперты ожидают, что осенью активность эмитентов сохранится из-за необходимости рефинансирования долгов, объем погашений по которым оценивается в 5-5,7 трлн рублей. Однако возвращение Минфина на рынок с ОФЗ может усилить конкуренцию за ликвидность, особенно в сегменте флоатеров, доля которых в августовских размещениях составила 41%.

Недавно мы писали, что дефолты по облигациям могут вырасти до 48 случаев к концу 2026 года.