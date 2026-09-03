Минпромторг: онлайн‑торговля может занять 35% рынка к началу 2030 года

Онлайн‑торговля в России может занять до 35% розничного рынка к 2030 году, при этом число офлайн‑точек за пять лет выросло на 80 тысяч.

Минпромторг ожидает, что доля онлайн‑продаж в рознице к началу 2030 года достигнет 33-35%, при этом ведомство намерено развивать и офлайн‑форматы торговли. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов на ВЭФ-2026.

«Предел это или нет? Конечно, нет. У меня был пару лет назад скромный прогноз по поводу того, что к 2030 году мы достигнем порядка 33-35% от общего объема розничной торговли, онлайн-торговли и я его пока, наверное, сохраню, озвучу ту же самую цифру — мне кажется, что мы к этому планомерно идем», — сказал Роман Чекушов.

При этом Минпромторг намерен развивать все форматы торговли. За последние пять лет число офлайн‑точек выросло на 80 тыс., или на 10% к уровню 2020 года.

По словам Чекушова, доступность торговли в целом достаточная, но в отдельных труднодоступных регионах требуются точечные решения.