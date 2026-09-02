На Кубани бизнесу после атак БПЛА предоставят займы под 2-6% и налоговые отсрочки

Краснодарский край расширил поддержку бизнеса после атак беспилотников: предпринимателям доступны льготные займы до 100 млн рублей и отсрочки по налогам и взносам.

В Краснодарском крае ввели дополнительные меры поддержки для предпринимателей, чья инфраструктура пострадала из-за атак беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Краевой Фонд микрофинансирования одним из первых в стране начал предоставлять льготные займы от 100 тыс. до 5 млн рублей под 2-6% годовых. Фонд развития промышленности запустил заем «Специальный» — от 5 до 100 млн рублей под 4%, а при наличии банковской гарантии ставка может снижаться до 2%. Цель мер — помочь бизнесу восстановить работу, пополнить запасы, сохранить рабочие места и возобновить поставки.

Фонд микрофинансирования создал отдельные категории займа «Специальный (ЧС)»: «Восстановление», «Восстановление услуги», «Восстановление торговля». Срок займа — до двух лет, с отсрочкой погашения основного долга до 12 месяцев. Льготный заем ФРП также рассчитан на срок до двух лет.

По поручению губернатора в крае работает специальная рабочая группа под руководством замглавы региона Александра Руппеля. Поддержка организована в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По данным Руппеля, за займом «Специальный (ЧС)» уже обратились 160 предпринимателей, 71 из них подали документы.

«Также на базе регионального Центра “Мой бизнес” продолжает работать горячая линия для оперативной помощи предпринимателям региона, чей бизнес попал под удар. От них специалистам колл-центра поступили порядка 300 обращений, которые отработаны в ручном режиме», — сказал Александр Руппель.

Дополнительные меры действуют и на федеральном уровне. Пострадавшим предпринимателям продлят на год сроки уплаты НДС, налога на прибыль, УСН и АвтоУСН, а также страховых взносов. Предусмотрена рассрочка: 12 месяцев отсрочки плюс год погашения.

Льготы доступны компаниям и ИП, чей ущерб превышает 5% годового дохода. Списки формирует оператор логистических комплексов и направляет в налоговые и страховые органы. До конца года приостановлены налоговые проверки и проверки страховых взносов.