В Совете Федерации рассказали, как цифровой рубль поможет экономить

Цифровой рубль позволяет экономить на переводах и платежах, а также повышает прозрачность финансовых операций, объяснил сенатор Иван Абрамов.

Расчеты в цифровых рублях позволяют физлицам и бизнесу экономить на комиссиях и делают финансовые операции более прозрачными для государства. Об этом рассказал первый зампред Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

С 1 сентября 2026 года крупные банки предоставили клиентам доступ к цифровому рублю. Платежи в этой форме валюты принимают супермаркеты, автосалоны, маркетплейсы и другие компании. Цифровые рубли хранятся на платформе Банка России, а банки лишь обеспечивают доступ к кошельку через приложение. У физлиц и компаний может быть только один цифровой кошелек. Россияне могут пополнять его на сумму до 300 тыс. рублей в месяц, для бизнеса лимита нет.

«Цифровой рубль гарантирует бесплатные переводы между гражданами, и людям это удобно. Для бизнеса стоимость эквайринга при расчетах в цифровых рублях тоже гораздо ниже, чем в обычной валюте, и это позволяет значительно сэкономить», — сказал Иван Абрамов.

Переводы для физлиц бесплатны, а для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период. Затем комиссии будут минимальными:

15 рублей за переводы между юрлицами;

0,3% , но не более 1500 рублей — при оплате товаров и услуг;

0,2% , но не более 10 рублей — при оплате ЖКУ;

1 рубль — при выплате зарплаты.

По словам сенатора, цифровой рубль снижает стоимость эквайринга и дает бизнесу ощутимую экономию. Он также повышает прозрачность операций, способствует обелению переводов и усиливает борьбу с мошенничеством. Дополнительным преимуществом является защита средств при банкротстве банков, поскольку цифровой рубль хранится на платформе ЦБ.