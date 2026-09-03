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Цифровой рубль
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В Совете Федерации рассказали, как цифровой рубль поможет экономить

Цифровой рубль позволяет экономить на переводах и платежах, а также повышает прозрачность финансовых операций, объяснил сенатор Иван Абрамов.

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Расчеты в цифровых рублях позволяют физлицам и бизнесу экономить на комиссиях и делают финансовые операции более прозрачными для государства. Об этом рассказал первый зампред Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов.

С 1 сентября 2026 года крупные банки предоставили клиентам доступ к цифровому рублю. Платежи в этой форме валюты принимают супермаркеты, автосалоны, маркетплейсы и другие компании. Цифровые рубли хранятся на платформе Банка России, а банки лишь обеспечивают доступ к кошельку через приложение. У физлиц и компаний может быть только один цифровой кошелек. Россияне могут пополнять его на сумму до 300 тыс. рублей в месяц, для бизнеса лимита нет.

«Цифровой рубль гарантирует бесплатные переводы между гражданами, и людям это удобно. Для бизнеса стоимость эквайринга при расчетах в цифровых рублях тоже гораздо ниже, чем в обычной валюте, и это позволяет значительно сэкономить», — сказал Иван Абрамов.

Переводы для физлиц бесплатны, а для бизнеса до конца 2026 года действует льготный период. Затем комиссии будут минимальными:

  • 15 рублей за переводы между юрлицами;

  • 0,3%, но не более 1500 рублей — при оплате товаров и услуг;

  • 0,2%, но не более 10 рублей — при оплате ЖКУ;

  • 1 рубль — при выплате зарплаты.

По словам сенатора, цифровой рубль снижает стоимость эквайринга и дает бизнесу ощутимую экономию. Он также повышает прозрачность операций, способствует обелению переводов и усиливает борьбу с мошенничеством. Дополнительным преимуществом является защита средств при банкротстве банков, поскольку цифровой рубль хранится на платформе ЦБ.

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Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    я, так полагаю, что всю бухгалтерию ГосДума, СоветФедерации, АдминистрацияПрезидента, Центрального Банка, Правительство и все егойные Министрства и ведомства..... уже переведены на расчёты в Цыфровом Рубле ?

    ну.....

    для экономии и проСрачности?

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