Клиенты ВТБ могут платить по QR‑коду в Индонезии и на Филиппинах

ВТБ запустил QR‑оплату в Индонезии и на Филиппинах, усилив рост международных транзакций, которые с начала 2026 года превысили 1 млн операций.

ВТБ расширил географию международных QR‑платежей: теперь клиенты могут расплачиваться через приложение в Индонезии и на Филиппинах без комиссии и с автоматической конвертацией валюты. Об этом рассказал заместитель президента‑председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ВЭФ‑2026.

QR‑оплата становится одним из самых востребованных инструментов среди российских туристов. С января клиенты ВТБ совершили более 1 млн операций за рубежом на сумму свыше 3,5 млрд рублей, что в десятки раз превышает показатели прошлого года. Средний чек превышает 3000 рублей.

«Оплата по QR-коду через ВТБ Онлайн — это привычный и безопасный способ расплачиваться за покупки, который работает так же надежно, как и в России. Мы продолжим добавлять новые страны, чтобы путешественники могли использовать уже привычные способы оплаты за границей», — сказал Георгий Горшков.

В Индонезии сервис работает через национальный стандарт QRIS, который принимают более 40 млн торговых точек. На Филиппинах QR‑оплата доступна через локальные платежные системы, охватывающие магазины, рестораны и сервисы. Для оплаты достаточно открыть приложение ВТБ Онлайн, отсканировать QR‑код на кассе, после чего сумма в рублях автоматически спишется со счета с конвертацией в местную валюту. Комиссия не взимается.

Ранее ВТБ запустил QR‑оплату в Аргентине, Бразилии, Египте, Кыргызстане, Таджикистане и других странах. Клиенты также могут отправлять переводы более чем в 150 стран мира — по номеру карты, телефона, банковским реквизитам или с получением наличными.