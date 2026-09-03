ФНС ответила, как доказать расходы на стройку своими силами
Какими документами подтвердить расходы на самостоятельное строительство дома для имущественного налогового вычета.
Налоговая служба ответила в своем чате, какие документы служат для подтверждения расходов по строительству жилого дома без привлечения подрядчика в целях получения имущественного налогового вычета.
Ведомство напомнило положения п. 3 ст. 220 НК, согласно которым в качестве подтверждающих документов могут быть представлены:
квитанции к приходным ордерам;
банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца;
товарные и кассовые чеки;
акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца;
другие документы.
Начать дискуссию