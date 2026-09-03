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Имущественный вычет
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ФНС ответила, как доказать расходы на стройку своими силами

Какими документами подтвердить расходы на самостоятельное строительство дома для имущественного налогового вычета.

Налоговая служба ответила в своем чате, какие документы служат для подтверждения расходов по строительству жилого дома без привлечения подрядчика в целях получения имущественного налогового вычета.

Ведомство напомнило положения п. 3 ст. 220 НК, согласно которым в качестве подтверждающих документов могут быть представлены:

  • квитанции к приходным ордерам;

  • банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца;

  • товарные и кассовые чеки;

  • акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца;

  • другие документы.

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