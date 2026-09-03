ФНС ответила, как доказать расходы на стройку своими силами

Какими документами подтвердить расходы на самостоятельное строительство дома для имущественного налогового вычета.

Налоговая служба ответила в своем чате, какие документы служат для подтверждения расходов по строительству жилого дома без привлечения подрядчика в целях получения имущественного налогового вычета.

Ведомство напомнило положения п. 3 ст. 220 НК, согласно которым в качестве подтверждающих документов могут быть представлены: