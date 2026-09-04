Компании потребовалось полтора года, чтобы выйти из-под контроля иностранного собственника
Иностранному партнеру принадлежал 51% Frontside, а российской стороне — 49%. Процесс выхода зарубежного собственника из бизнеса занял полтора года, в течение которых компания столкнулась с убытками и проблемами с перекредитованием.
Frontside создавалась в 2001 году как совместное предприятие со словенской Trimo. После смены собственника иностранного партнера новый владелец решил уйти с российского рынка и предложил Александру Дмитриеву найти покупателя на его долю. Об этом основатель Frontside рассказал в проекте «Клерка» «Тот еще разговор».
Перед этим компания рассчитывала на новые инвестиции и подготовила под них бизнес-план. По словам Дмитриева, по рекомендации куратора в балансе отразили накопившиеся убытки, неликвиды и дебиторскую задолженность. Однако после прихода нового владельца планы изменились: российский рынок его не заинтересовал.
В результате Frontside осталась с балансом, в котором были отражены большие убытки, банковскими кредитами и необходимостью перекредитования. При этом контрольные 51% по-прежнему находились у иностранной стороны, а Дмитриев как владелец 49% не имел необходимого права голоса.
Выход иностранного собственника растянулся на полтора года. По словам Дмитриева, в итоге зарубежная сторона получила небольшую сумму без значительных финансовых требований. После выхода Trimo часть ее доли перешла Дмитриеву, и впоследствии он стал единственным владельцем Frontside.
Сам предприниматель назвал тот период «катастрофой»: у компании были убытки, а отсутствие права принимать решения осложняло перекредитование.
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