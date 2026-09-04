Компании потребовалось полтора года, чтобы выйти из-под контроля иностранного собственника

Иностранному партнеру принадлежал 51% Frontside, а российской стороне — 49%. Процесс выхода зарубежного собственника из бизнеса занял полтора года, в течение которых компания столкнулась с убытками и проблемами с перекредитованием.

Frontside создавалась в 2001 году как совместное предприятие со словенской Trimo. После смены собственника иностранного партнера новый владелец решил уйти с российского рынка и предложил Александру Дмитриеву найти покупателя на его долю. Об этом основатель Frontside рассказал в проекте «Клерка» «Тот еще разговор».

Перед этим компания рассчитывала на новые инвестиции и подготовила под них бизнес-план. По словам Дмитриева, по рекомендации куратора в балансе отразили накопившиеся убытки, неликвиды и дебиторскую задолженность. Однако после прихода нового владельца планы изменились: российский рынок его не заинтересовал.

В результате Frontside осталась с балансом, в котором были отражены большие убытки, банковскими кредитами и необходимостью перекредитования. При этом контрольные 51% по-прежнему находились у иностранной стороны, а Дмитриев как владелец 49% не имел необходимого права голоса.

Выход иностранного собственника растянулся на полтора года. По словам Дмитриева, в итоге зарубежная сторона получила небольшую сумму без значительных финансовых требований. После выхода Trimo часть ее доли перешла Дмитриеву, и впоследствии он стал единственным владельцем Frontside.

Сам предприниматель назвал тот период «катастрофой»: у компании были убытки, а отсутствие права принимать решения осложняло перекредитование.

Посмотреть выпуск «Тот еще разговор» с Александром Дмитриевым можно на этих платформах:

— YouTube

— ВКонтакте

— прочитать интервью на «Клерке»