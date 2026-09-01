Как бизнесу вырасти в кризис и зачем брать кредиты на новый завод: миллиардер Александр Дмитриев

Словенское наследие: как совместное предприятие дало старт всему

Александр Дмитриев, Frontside

Александр: Ну, дело в том, что мы работаем с 2001 года, начинали как часть славянской компании Trimo. У нас было совместное предприятие, мы получили и все знания об этом продукте. То есть, как его надо проектировать, какие узлы, как дорабатывать конструкцию уже под специфику российского рынка. И дальше это все подхватили, развивали. Работали с крупными генподрядными организациями. И за 25 лет о нас все знают. Trimo вышла с российского рынка, это было до всех этих историй массовых исходов.

Борис: Это 2014-й уже был, да?

Александр: В тот момент это ничем нельзя было объяснить. Мы были важным столпом, больше всех в группе продавали топовые продукты, несколько лет подряд первые строчки. Свое производство, много народа, прибыль. И вдруг поляки говорят, не заинтересованы в российском рынке, закрываем, выкупайте. Думаю, скорее политическое решение.

Борис: То есть политика, а не экономика. Но расти все равно начали, 2019 год — 737 миллионов, 2023 — почти 2 миллиарда, 2025 — 3,4 миллиарда.

Александр: Расти мы начали, когда обрели независимость. Не хочется говорить дурного про материнскую компанию, много хорошего сделали, но взгляд был крупной компании, которая хочет получать прибыль и сохранить контроль за топовыми продуктами. Топовые продукты нам никогда не разрешали производить на российском рынке, при том что мы были номер один.

Борис: Что такое топовые продукты?

Александр: Есть базовый уровень — сэндвич‑панели, которые производят везде, в каждом городе. А есть продукты, которые позволяют объекту выделяться. Это не расцветки, а стиль минимализма. У любой конструкции сэндвич‑панелей есть соединения, в классическом варианте они закрываются доборными элементами из жестянки. Поэтому здания смотрятся индустриально, скучно. Trimo первая стала разрабатывать продукты, которые убирали нащельники, чтобы фасад выглядел чисто эстетично. Мы это подхватили и развили на своем рынке.

Борис: За счет чего рост?

Александр: Стали развивать свои новые продукты. Не скрою, во многом это было копирование идей, которые были в Словении. Денег на автоматизированные линии не было, начали с ручной доработки, но это дало мощный импульс в развитии и росте доходности.

Борис: А первые крупные клиенты, тот же ВТБ, появились еще до независимости?

Александр: Крупные клиенты у нас были всегда. Наш конек — эстетика и технически сложные объекты, где риск больших убытков у генподрядчика из-за нехватки крепежей или неподходящих элементов очень высокий. Это второй конек, на котором мы развиваемся.