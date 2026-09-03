Эксперт подсказала, из какого столбца в отчете Яндекс Маркета признавать выручку со скидками
Выручку нужно признавать с учетом скидок — то есть брать данные из столбца «Общая стоимость товаров с НДС и с учетом скидок».
Организация на ОСНО работает на площадке Яндекс Маркет.
Для учета выручки формирует сводный отчет по данным статистики по реализации товара.
Таблицы отчета по доставленным товарам при продаже физлицам и продаже бизнесу содержат по два столбца: общая стоимость без учета скидки и общая стоимость с учетом скидки.
Какую сумму учитывать в выручке организации – пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
В такой ситуации выручку нужно признавать с учетом скидок — то есть брать данные из столбца «Общая стоимость товаров с НДС и с учетом скидок» в сводном отчете Яндекс Маркета.
«Суть в том, что вы продаете товар по той цене, которую фактически согласовали с покупателем. Если площадка запустила акцию или покупатель получил персональную скидку, и вы заранее дали на это согласие (например, в рамках договора с Яндексом), то в учете отражается та сумма, которую реально получили — за вычетом скидки.»
Это соответствует принципу начисления: доход признается в том периоде, когда была реализация (передача товара покупателю), а не когда пришли деньги.
Иногда в отчете есть и столбец «без учета скидок». Его использовать не нужно — он показывает базовую цену, которая в учете для признания выручки не применяется.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.
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