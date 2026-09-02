Все участники грузоперевозок обязаны работать с ЭПД — документы можно подписать «Госключом»

Электронные перевозочные документы стали обязательными для всей логистической цепочки, а подписывать их теперь можно «Госключом», интегрированным с большинством операторов ИС ЭПД.

С 1 сентября 2026 года оформление перевозочных документов в электронном виде стало обязательным для всех участников логистической цепочки. Подписывать такие документы теперь можно через «Госключ» — бесплатное решение, доступное на смартфоне и интегрированное с сервисами 10 из 16 операторов ИС ЭПД.

Новый порядок распространяется на всех участников грузоперевозок: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Они обязаны работать с электронными документами через аккредитованных операторов. Об этом сказано на сайте Минцифры.

В обязательный электронный формат перевели:

транспортные накладные (ЭТрН),

железнодорожные транспортные накладные,

авиационные грузовые накладные,

заказы (заявки),

экспедиторские и складские расписки,

поручения экспедитору.

Чтобы подписать документ, его формируют в сервисе оператора, выбирают подписание через «Госключ» и подтверждают действие в приложении «Госключ» или «Госуслуги».

Для разных категорий сотрудников предусмотрены два типа подписи: