Все участники грузоперевозок обязаны работать с ЭПД — документы можно подписать «Госключом»
Электронные перевозочные документы стали обязательными для всей логистической цепочки, а подписывать их теперь можно «Госключом», интегрированным с большинством операторов ИС ЭПД.
С 1 сентября 2026 года оформление перевозочных документов в электронном виде стало обязательным для всех участников логистической цепочки. Подписывать такие документы теперь можно через «Госключ» — бесплатное решение, доступное на смартфоне и интегрированное с сервисами 10 из 16 операторов ИС ЭПД.
Новый порядок распространяется на всех участников грузоперевозок: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Они обязаны работать с электронными документами через аккредитованных операторов. Об этом сказано на сайте Минцифры.
В обязательный электронный формат перевели:
транспортные накладные (ЭТрН),
железнодорожные транспортные накладные,
авиационные грузовые накладные,
заказы (заявки),
экспедиторские и складские расписки,
поручения экспедитору.
Чтобы подписать документ, его формируют в сервисе оператора, выбирают подписание через «Госключ» и подтверждают действие в приложении «Госключ» или «Госуслуги».
Для разных категорий сотрудников предусмотрены два типа подписи:
УКЭП «Госключа» — для руководителей, водителей‑ИП и сотрудников, которым требуется квалифицированная подпись.
УНЭП «Госключа» — для наемных водителей, механиков, кладовщиков и других работников без постоянного доступа к компьютеру.
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