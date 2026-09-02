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Перевозка
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Все участники грузоперевозок обязаны работать с ЭПД — документы можно подписать «Госключом»

Электронные перевозочные документы стали обязательными для всей логистической цепочки, а подписывать их теперь можно «Госключом», интегрированным с большинством операторов ИС ЭПД.

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С 1 сентября 2026 года оформление перевозочных документов в электронном виде стало обязательным для всех участников логистической цепочки. Подписывать такие документы теперь можно через «Госключ» — бесплатное решение, доступное на смартфоне и интегрированное с сервисами 10 из 16 операторов ИС ЭПД.

Новый порядок распространяется на всех участников грузоперевозок: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов и грузополучателей. Они обязаны работать с электронными документами через аккредитованных операторов. Об этом сказано на сайте Минцифры.

В обязательный электронный формат перевели:

  • транспортные накладные (ЭТрН),

  • железнодорожные транспортные накладные,

  • авиационные грузовые накладные,

  • заказы (заявки),

  • экспедиторские и складские расписки,

  • поручения экспедитору.

Чтобы подписать документ, его формируют в сервисе оператора, выбирают подписание через «Госключ» и подтверждают действие в приложении «Госключ» или «Госуслуги».

Для разных категорий сотрудников предусмотрены два типа подписи:

  • УКЭП «Госключа» — для руководителей, водителей‑ИП и сотрудников, которым требуется квалифицированная подпись.

  • УНЭП «Госключа» — для наемных водителей, механиков, кладовщиков и других работников без постоянного доступа к компьютеру.

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