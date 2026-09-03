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Отчетность
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Производителей пива освободили от отчетности о производственных мощностях с 1 сентября 2026 года

Производители пива и медовухи больше не обязаны подавать декларации о мощностях — изменения направлены на обновление регулирования и сокращение бюрократии.

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С 1 сентября 2026 года вступили в силу поправки в закон № 231‑ФЗ, которые отменяют обязанность производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи декларировать использование производственных мощностей.

Производители освобождаются от прежней отчетности, которая ранее была обязательной для всех участников рынка.

«Декларации об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи за III квартал 2026 года не подлежат представлению», — сказано на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Поправки направлены на сокращение административной нагрузки и обновление регулирования в сфере производства алкогольной продукции.

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