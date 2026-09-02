НДС-2026: завтра на вебинаре разберут новые ставки 22%, риски по УСН и требования ФНС

Российский бухгалтерский учет в 2026 году переживает серьезную трансформацию. Переход на новую ставку НДС в 22% стал не просто формальным изменением цифры в декларации, а глубокой перестройкой учетных процессов. Добавьте сюда новые правила освобождения для плательщиков УСН, которые зафиксированы до 2030 года, ужесточение контроля со стороны ФНС и сложный механизм корректировок по отгрузкам прошлых лет — и станет ясно, что цена ошибки выросла многократно. Для практикующих бухгалтеров наступило время, когда интуитивного понимания законодательства уже недостаточно. Каждый неверно оформленный счет-фактура на аванс, каждая ошибка в определении места реализации услуг или неправильно примененная ставка 10% без надлежащего подтверждения оборачивается камеральными проверками, требованиями налоговой и доначислениями. Завтра, 3 сентября 2026 года, в 15:00 по московскому времени, состоится онлайн-вебинар, посвященный главным вопросам НДС-2026. На данный момент на мероприятие уже записались 1128 специалистов, что подтверждает высокий уровень неопределенности и запрос на разъяснения в профессиональной среде.

Ключевые проблемы, которые будут рассмотрены

Программа вебинара сфокусирована на реальных сценариях, с которыми бухгалтеры сталкиваются ежедневно при закрытии отчетных периодов. Рассмотрим несколько проблемных зон, о которых пойдет речь. Во-первых, это условия освобождения от НДС для бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Законодатель установил новые правила игры на период 2026–2030 годов, и теперь бухгалтерам важно четко понимать границы этого освобождения. На вебинаре подробно разберут, в каких случаях при выборе специальных ставок на УСН придется применять обычные ставки НДС, и как не лишиться права на льготу. Во-вторых, большой блок вопросов связан с применением основной ставки 22%. Речь идет не просто о механической замене 20% на 22% в учетной программе. Спикер разберет порядок применения ставки с учетом условий договора и дополнительных соглашений. Это особенно актуально для длинных контрактов, которые были заключены до вступления изменений в силу. Как оформлять корректировку стоимости? Как проводить возвраты по отгрузкам прошлых лет? Эти вопросы вызывают массу споров, и на вебинаре будут даны практические алгоритмы действий. В-третьих, отдельное внимание уделят требованиям ФНС к подтверждению ставки 10% для детских товаров. В 2026 году порядок изменился, и теперь без корректного пакета документов применение пониженной ставки невозможно.

Ответы на вопросы, которые волнуют бухгалтеров

Учитывая специфику мероприятия, мы выделили несколько ключевых вопросов, ответы на которые будут полезны каждому участнику. Вопрос: Нужно ли сдавать декларацию, если в квартале не было начислений по НДС?

Это один из самых частых страхов. На вебинаре спикер разъяснит, в каких случаях обязанность по представлению отчетности сохраняется даже при нулевых оборотах, и как избежать штрафа за нарушение срока представления декларации при технических сбоях или неоднозначных ситуациях. Вопрос: Как определить дату начисления НДС по работам и услугам?

Путаница между датой подписания акта, датой оплаты и датой оказания услуги приводит к занижению налоговой базы. В программу включен отдельный блок, посвященный корректному определению момента начисления налога. Вопрос: Можно ли не составлять счет-фактуру на аванс?

Законодательство содержит закрытый перечень исключений. Спикер расскажет, кто и в каких ситуациях вправе не выставлять авансовые счета-фактуры, чтобы не создавать лишний документооборот и одновременно не нарушать закон. Вопрос: Что с НДС при экспорте и импорте в рамках ЕАЭС?

Место реализации работ и услуг — сложнейшая тема, особенно при трансграничных сделках. На вебинаре разберут общие правила и особенности работы с партнерами из стран ЕАЭС.

Спикер и ценность для практики