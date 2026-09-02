Поправки в КоАП предлагают оперативно изымать опасный алкоголь без предварительной проверки

Региональные депутаты предлагают ускорить пресечение незаконного оборота алкоголя, разрешив возбуждать дела без контрольных мероприятий, если есть сведения о нарушении. Однако кабмин высказался против.

2 сентября 2026 года Законодательное Собрание Амурской области внесло в Госдуму проект поправок в статью 28.1 КоАП. Он предлагает разрешить возбуждать дела по ряду нарушений в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции без предварительной проверки, если в обращениях, материалах или заявлениях содержатся данные, которые указывают на событие правонарушения.

Поправки распространяются на составы, связанные с оборотом алкоголя без сопроводительных документов, нарушением требований к производству и обороту спиртосодержащей продукции, незаконной розничной продажей алкоголя физлицами, а также оборотом немаркированной алкогольной продукции.

В пояснительной записке сказано, что действующая процедура требует согласования проверки с прокуратурой, что занимает от двух до пяти дней. Все это время нелегальная продукция остается в обороте, а надзорные органы вынуждены проводить профилактические мероприятия вместо оперативного изъятия опасного товара.

При этом правительство законопроект не поддержало. В официальном отзыве сказано, что предложенные изменения фактически отменяют элементы государственного контроля и могут привести к необоснованной административной нагрузке на бизнес. Кабмин также напомнил, что действующее законодательство уже позволяет возбуждать дела до оформления результатов проверки в случаях необходимости изъятия продукции.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.